"Lo Scudetto non deve essere considerato un traguardo definitivo, ma un punto di partenza per una continua crescita del Milan". Parola di Stefano Pioli, che si è espresso in questi termini a margine dell'evento in cui ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Noceto (in provincia di Parma).

Ad

Milan, Pioli: "Impresa straordinaria, ma non vediamo l'ora di ricominciare"

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e tutti ne siamo consapevoli. Ma lunedì (4 luglio, ndr) ci ritroveremo per ricominciare una nuova avventura. Lo faremo con grande entusiasmo, consci dalle difficoltà, in più, che ci aspetteranno in Italia e in Europa". Pioli ha argomentato: "".

Pioli: "Mercato lento? Non sono assolutamente preoccupato: il club sa quello che deve fare"

Preoccupato? Assolutamente no. Il club sa quello che deve fare. Io, insieme ai giocatori, metteremo come sempre grandissimo entusiasmo nel progetto. Ho tanta passione e voglia di ributtarmi al lavoro: i ragazzi mi sono mancati". Poi, stuzzicato sui temi di un mercato che, al momento, stenta a decollare, il tecnico rossonero ha affermato: "".

Messina: "Pioli ci ha sempre sostenuto. E il Milan in Champions..."

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46