Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Non c’è molto spazio oggi in edicola per le notizie sul mercato, ma a pagina 16 del Corriere dello Sport un accenno alle vicende di casa Milan. I prossimi potrebbero essere i giorni buoni per l’estensione del contratto di Stefano Pioli fino al 2024. C’è già l’opzione sul contratto e al Milan sarò organizzato un piccolo summit proprio per discutere di questo aspetto e far valere direttamente l’opzione. Una continuità di progetto che sta portando buoni risultati.

La nostra opinione. Scelta giusta. Campione d’Italia, al vertice anche in questo campionato e con una mezza gamba ormai agli ottavi di Champions League. Stefano Pioli ha fatto un gran lavoro col Milan e sta continuando a farlo. Proseguire su questa strada a oggi sembra l’opzione più naturale e scontata per entrambe le parti.

