Sta nascendo il Milan del futuro, tra addii ormai certi e rinnovi pronti ad essere firmati. Uno di questi riguarda il giocatore simbolo dello Scudetto, Rafael Leao. Il portoghese, però, ha una situazione generale non semplice: il contratto con i rossoneri termina nel 2024 e, lo stesso calciatore, dovrà risarcire lo Sporting Lisbona con 16,5 milioni di euro per il brusco addio dove passò alla corte del Lilla. In questo quadro non semplice, si è aggiunta la firma tra Leao e un nuovo avvocato francese, amico del padre di Rafa, abilitato a lavorare come procuratore ma lontano dalle trattative del calcio mondiale.

Il possibile cambio di procura è molto curioso in quanto Leao è legato a Jorge Mendes e l'eventuale strappo con l'agente più importante del mondo potrebbe valergli una multa molto salata. In questo scenario, si è aggiunto il cambio di proprietà con Gerry Cardinale che sa bene quanto sia importante il portoghese e farà di tutto per rinnovargli il contratto. Una squadra interessata a Leao dovrebbe, quindi, parlare con due procuratori e risolvere alcune questioni spinose e tutto questo potrebbe favorire i rossoneri.

LEAO, IL FUTURO DEL PORTOGALLO

Intanto, Rafa Leao è in ritiro con il suo Portogallo che giocherà la partita di Nations League contro la Repubblica Ceca e il Ct Fernando Santos parla del paragone tra il giocatore del Milan e un certo Cristiano Ronaldo: "Io non credo che Rafael Leao e Ronaldo giochino nella stessa posizione, la parola successore o erede mi sembra troppo. Non so quanti gol abbia segnato Cristiano, forse un milione... E poi non è bello fare paragoni tra lui e Leao, Rafael deve essere semplicemente Rafael, con le sue caratteristiche e qualità. Ma se è con noi a 21 anni vuol dire che è il futuro della nazionale".

