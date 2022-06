Renato Sanches ed il Milan sono più vicini che mai. Il centrocampista del Lille costerà al club rossonero una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una cifra non elevatissima considerata l'importanza del giocatore, ma comunque importante se si prende in considerazione il contratto attualmente in scadenza nel 2023 con il Lille. Proprio i malumori ai piani alti del club francese permetteranno al Milan di contabilizzare l'accordo i primissimi giorni di luglio: un dettaglio che permetterà di caricare i costi della trattativa sull'esercizio 2022/23. Sanches firmerà con ogni probabilità un contratto quadriennale e percepirà circa 3 mln netti a stagione, bonus esclusi. Un colpo fortemente voluto da Stefano Pioli, che lo apprezza e lo segue dai primissimi tempi trascorsi sulla panchina rossonera.

