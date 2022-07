si stanno intanto arrendendo all'idea di dover mollare la pista Renato Sanches. Troppo forte il richiamo del PSG per il portoghese, il cui atteggiamento ha tanto indispettito il club rossonero da spingerlo a non aspettare più il giocatore. La strada sembra tracciata, tanto che in queste ore il club campione d'Italia sembra essersi già catapultato su piste alternative, su tutte quella che porta a Carney Chukwuemeka. Il Milan risale improvvisamente sulla pazza giostra dei centrocampisti. Maldini e Massara, ancora in trincea sul fronte De Ketelaere . Troppo forte il richiamo del PSG per il portoghese, il cui atteggiamento ha tanto indispettito il club rossonero da spingerlo a non aspettare più il giocatore. La strada sembra tracciata, tanto che in queste ore il club campione d'Italia sembra essersi già catapultato su piste alternative

Classe 2003, inglese di origini nigeriane nato in Austria, la mezzala dell'Aston Villa è considerato tra i migliori prospetti in assoluto nel ruolo. Un colpo perfettamente in linea con i parametri auto imposti dal Milan: giovane, di sicuro avvenire ma anche pronto ad avere un impatto immediato viste le 25 presenze già raccolte in Premier League. A spaventare per ora è il prezzo richiesto dall'Aston Villa, che valuta il ragazzo 20 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2023, il primo firmato da professionista, può costituire un elem ento da sfruttare a proprio favore. La trattativa è difficilissima, ma a Casa Milan vogliono provarci: primo assalto programmato in settimana.

Ad

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46

Mandragora dice sì alla Fiorentina. Renato Sanches, il Milan spera ancora

Amichevoli Milan ko 3-2 in Ungheria contro lo ZTE: gli highlights della partita IERI A 20:03