Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, Ibrahimovic fuori 8 mesi: obiettivo Scamacca

Dopo la notizia dell'operazione al ginocchio di Ibrahimovic che lo terrà lontano dal campo almeno fino alla fine dell'anno, la Gazzetta dello Sport va a caccia del prossimo centravanti rossonero. Il nome più interessante nell'agenda di Paolo Maldini e Ricky Massara è quello di Gianluca Scamacca, che ha chiuso la stagione con 16 gol in 36 partite. Siccome l'ad del Sassuolo Carnevali non vuole scendere sotto i 40 milioni, nella trattativa i dirigenti rossoneri potrebbero inserire diverse promesse da lanciare in neroverde: Daniel Maldini, il centrocampista Marco Brescianini (che sta disputando i playoff di B col Monza), l'attaccante Lorenzo Colombo e il goleador della Primavera Marco Nasti. Rimanendo sempre in Emilia, tra le alternative a Scamacca potrebbe esserci anche il centravanti del Bologna Arnautovic. Dovrebbe essere fatta invece per Origi, nonostante le seduzioni del Villarreal.

La nostra opinione. Il Milan ha bisogno di un centravanti a prescindere dall'assentarsi o meno di Ibrahimovic per qualche mese. Resta da capire se Scamacca è pronto per il salto di qualità in una big e la prima esperienza in Champions League. Sicuramente Origi darebbe più garanzie sotto questo aspetto.

Lazio, Mertens come vice di Immobile?

Sempre sulla Gazzetta, spazio anche alla trattativa Lazio-Mertens. Il 35enne attaccante belga non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo col Napoli, e così la presenza di Sarri in panchina potrebbe tentarlo a passare in biancoceleste. La proposta di Lotito: possibile biennale da 1,5-2 milioni a stagione con opzione per il terzo anno.

La nostra opinione. Per uno come Mertens è difficile staccarsi da Napoli, che per tanti anni lo ha amato fin quasi a dagli la cittadinanza. Proprio per la presenza di Sarri che gli ha permesso di compiere il salto di qualità definitivo, la Lazio potrebbe rappresentare l'alternativa più valida.

Bremer, spunta una clausola per il 2023

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'addio di Bremer al Torino in estate è ormai certo. Nel contratto del difensore brasiliano (firmato lo scorso febbraio) è contenuta una clausola inferiore ai 15 milioni che scatta a partire da gennaio 2023. Ciò significa che Cairo è costretto a venderlo in fretta - e con ogni probabilità anche a meno di quanto vorrebbe - se vuole farci dei soldi. L'Inter è in pole, ma bisogna trovare un accordo tra l'offerta di 25 milioni e la richiesta di 35-40 milioni del presidente del Torino. Inoltre i nerazzurri dovranno prima fare cassa. Perciò, attenzione anche a Milan e Napoli (nel caso in cui dovesse partire Koulibaly).

La nostra opinione. Cairo ora è messo alle corde e con ogni probabilità non guadagnerà più di 30 milioni da Bremer, a patto di trovare qualcuno in Italia disposto a spendere quella cifra. L'Inter sembra la più indirizzata, soprattutto per l'utilizzo della difesa a tre, ma deve stare attenta a non esagerare con le cessioni dal punto di vista qualitativo: Gleison sarebbe già in grado di rimpiazzare uno come Bastoni?

