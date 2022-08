l'ufficialità del 21enne belga Charles De Ketelaere. Per il contratto quinquennale, segnale di quanto punti la dirigenza su questo talento su cui c’è acquisto più caro del club campione d’Italia nell’era Maldini-Massara: 32 milioni (più altri tre di bonus e una percentuale su una futura rivendita) nelle casse del Club Brugge, in passato la coppia di dirigenti non ne aveva mai sborsati più di trenta, sempre in linea con un mercato mirato e all’insegna della sostenibilità economica nelle ultime quattro stagioni. Sicuramente ha inciso sul prezzo il continuo tiro alla fune con la società belga, basti pensare che l'offerta iniziale di Maldini e Massara si aggirava sui 20 milioni più bonus. E ora, agli sgoccioli dall’inizio di un nuovo campionato nel quale i Diavoli devono cercare di tenere il tricolore sul petto, possiamo considerare a tutti gli effetti CDK come la più grande scommessa del recente Milan. Dopo settimane di trattative, il Milan ha messo a segno il suo principale colpo dell’estate . Dopo Adli e Origi, il reparto offensivo dei rossoneri si amplia con. Per il giovane trequartista la firma su un, segnale di quanto punti la dirigenza su questo talento su cui c’è grande interesse nel vederlo calcare i campi della Serie A. Non a caso si tratta dell’: 32 milioni (più altri tre di bonus e una percentuale su una futura rivendita) nelle casse del Club Brugge, in passato la coppia di dirigenti non ne aveva mai sborsati più di trenta, sempre in linea con un mercato mirato e all’insegna della sostenibilità economica nelle ultime quattro stagioni. Sicuramente ha inciso sul prezzo il continuo tiro alla fune con la società belga, basti pensare che l'offerta iniziale di Maldini e Massara si aggirava sui 20 milioni più bonus. E ora, agli sgoccioli dall’inizio di un nuovo campionato nel quale i Diavoli devono cercare di tenere il tricolore sul petto, possiamo considerare a tutti gli effetti CDK come

De Ketelaere, l'arrivo a Milano: il sorriso e il "ciao" ai tifosi

Superate le cifre per Leao e Tomori

Prima di De Ketelaere la trattativa più onerosa operata da Maldini e Massara fu quella che permise di portare in casa rossonera Rafael Leao nell’estate 2019, ma l’attaccante portoghese classe ’99 - pagato 29.5 milioni - aveva già mostrato ottime cose in Ligue 1, autore di una stagione da otto reti in ventiquattro partite con la maglia del Lille. Vero che il nuovo arrivo del Milan è reduce da un’annata più prolifica, ma si tratta pur sempre del campionato belga che, con il massimo rispetto, non ha lo stesso livello di quello francese. Va però considerato che in poche stagioni l’aria è cambiata tra le mura rossonere dal punto di vista finanziario, che a differenza di tre anni fa ora può permettersi di allargare un po’ di più i cordoni per merito dei progressi in termini di risultati, grazie anche al contributo offensivo del 23enne portoghese.

Andò vicino alla stessa cifra di Leao pure Fikayo Tomori tra prestito e riscatto (rispettivamente 600 mila più 28.8 milioni), anche se in quel caso la società ebbe l’opportunità di valutare per metà stagione le capacità del difensore inglese prima di assicurarselo a titolo definitivo dal Chelsea. Scommessa sì, ma con “paracadute” incluso in quel di gennaio 2021.

Tra i più grandi colpi per rapporto qualità prezzo non si può non citare ovviamente Theo Hernandez, che si trova al quarto posto di questa speciale classifica. Col senno di poi, possiamo dire che il terzino francese è arrivato al Milan per "soli" 21 milioni e mezzo di euro, eppure a quel tempo era secondo solamente a Leao (acquistato nella stessa sessione), sempre facendo presente di tutti i presupposti di quel periodo. Ci ha messo un po' di più ad ambientarsi rispetto ai compagni ma ha comunque dato un significativo apporto nella conquista dello scudetto persino Ismael Bennacer, anch'egli in maglia rossonera a partire dalla stagione 2019-2020 per 17.2 milioni.

Scommessa De Ketelaere, perché i numeri dicono sì

Come si può notare, alle spalle di De Ketelaere nella top-5 degli acquisti più costosi dell’era Maldini-Massara troviamo solamente giocatori che hanno sempre reso di più di quanto pagato e fanno tuttora parte della rosa. Analizzando le altre finestre estive di calciomercato, lo sono anche gli acquisti più costosi del 2020 (Tonali, 6.9 milioni a cui vanno aggiunti anche i 10 di prestito) e del 2021 (Maignan, 14.4 milioni). Altro dato molto interessante: ad eccezione di quest’ultimo, sono tutti calciatori under-25. Finora i due dirigenti ci hanno sempre visto lungo, sarà il campo a dire se varrà lo stesso per CDK.

