Sven Botman, difensore del Lille che sembra , difensore del Lille che sembra molto vicino al trasferimento al Milan nella prossima sessione di calciomercato , si è così espresso a L'Equipe sul suo presente e sul suo futuro:

"Potevo partire in inverno? Ho accettato la situazione. C'erano opportunità di partire. Ma avevamo anche la Champions, la mia prima Champions. Ed eravamo in una buona posizione in Ligue 1. Penso che queste offerte torneranno. Se sarà la mia ultima stagione al Lille? Vedrò. Se le cose vanno come previsto, sì. Ma prima di tutto voglio finire bene questa stagione. Il club se lo merita. Dopo, vedremo. Non ho deciso niente".

