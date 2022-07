Charles De Ketelaere lancia indirettamente un assist al Milan in ottica mercato. Il talento belga ha parlato ad Eleven Sports di sé e del suo futuro. "Non mi sento ancora appagato, anche se ho giocato contro Messi e con De Bruyne. Non mi basta ancora. E' difficile da esprimere l'amore che ho per il Club Brugge, sono qui da quando ero ragazzino e amo questo posto. E' un club che tiferò per tutta la mia vita, però da quando ho cominciato a giocare per la prima squadra ho superato la mentalità da tifoso". Un segnale evidente di come il trequartista si senta pronto per cambiare aria già nelle prossime settimane.

"Non presto molta attenzione al futuro, do il meglio di me ogni giorno e voglio solo diventare un giocatore migliore. Ai miei compagni di squadra piace il soprannome 'ragazzo d'oro', ma io non voglio montarmi la testa" - afferma De Ketelaere, che poi conferma la volontà di misurarsi in nuovi contesti - "Sono curioso di sapere cosa mi riserverà il futuro, se altri club mostreranno interesse io li ascolterò. In passato dicevo: 'Se mai dovessi lasciare il Club Brugge, avrei tanta paura'. Ma ora è diverso: se arriva un'offerta solida sono pronto per andare". Il ragazzo ha già rifiutato nei giorni scorsi il Leeds e attende scalpitante il Milan, che ancora però non ha trovato la quadra sulla valutazione del cartellino: il Brugges tiene duro ed ha già rifiutato due offerte da parte dei rossoneri. Maldini e Massara hanno già l'accordo con il giocatore per un quinquennale da 2 milioni a stagione e sono pronti a rilanciare fino a 30 milioni di euro.

