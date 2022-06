Altre frasi 'importanti' dell'esterno neerlandese che, in un'intervista al, ribadisce il suo imminente addio al Bruges vuole conquistare il mondo del calcio ( ma chi è esattamente? ) e ha capito come questo sia momento giusto per andare in un club più ambizioso di quello belga. Al? Su questo punto Lang non ha specificato la sua nuova destinazione, anche se qualche settimana fa aveva confermato l'interessamento dei rossoneri , limitandosi - per così dire - al “”.