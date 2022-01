Si fanno più concrete le indiscrezioni per l'attacco rossonero in chiave 2022/2023. Secondo il "Corriere della Sera" il Milan starebbe accelerando sul fronte Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino.

Andrea Belotti (Torino) Credit Foto Getty Images

Il "Gallo" non ha accettato l'offerta di rinnovo proposta da Cairo e si libererà a zero il 30 giugno. Tante le squadre sul giocatore della Nazionale che sta valutando un'offerta da 10 milioni a stagione del Toronto. Il Milan rimane comunque la destinazione preferita, anche per restare nel campionato italiano e non finire fuori dai radar del grande calcio. La dirigenza rossonera riflette sui tanti problemi fisici che hanno colpito Zlatan Ibrahimovic in questi due anni e per questo l'idea sarebbe di puntare sul bomber del Torino per la nuova stagione.

