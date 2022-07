Maldini e Massara stanno finalmente per muovere passi importanti sulle piste principali. Non solo De Ketelaere quindi, suk quale ogni giorno si aggiungono elementi che lasciano presagire l'avvicinamento della stretta di mano definitiva: i campioni d'Italia sono pronti a fare investimenti importanti, seguendo sempre la propria inconfondibile filosofia. Dopo un inizio al rallentatore, condizionato dai mancati rinnovi del quadro dirigenziale e dal passaggio di proprietà, il mercato del Milan sta per decollare definitivamente. Dopo l'arrivo a parametro zero di Origi e il riscatto a titolo definitivo di Florenzi e Messias,. Non solo De Ketelaere quindi, suk quale ogni giorno si aggiungono elementi che lasciano presagire l'avvicinamento della stretta di mano definitiva: i campioni d'Italia sono pronti a fare investimenti importanti, seguendo sempre la propria inconfondibile filosofia.

De Ketelaere sempre più vicino al Milan: il Leeds si defila

Ad

Jesse Marsch, allenatore del Leeds, sembra essersi rassegnato all'idea di non poter abbracciare De Ketelaere: "Non abbiamo ancora finito con lui, ma ci siamo spostati su altri obiettivi se, come crediamo, non sarà disponibile". Il trequartista del Brugge ha da tempo fatto sapere di volere solo il Milan, che ha recentemente dato un ultimatum al Brugge riguardo l'ultima offerta da circa 32 milioni di euro presentata per il giocatore. Una trattativa difficile che sembra però destinata a concludersi positivamente: Maldini e Massara sono forti del sì del ragazzo e sono pronti all'affondo decisivo.

Calciomercato Milan, mercoledì assalto a De Ketelaere: le cifre dell'offerta IERI A 14:41

Per Renato Sanches non è finita. Il presidente del Lille: "Nessun accordo, sarà Milan o PSG"

Prima praticamente preso, poi praticamente perso, ora esattamente nel mezzo. Per Renato Sanches il Milan non ha ancora perso definitivamente la partita, come ammesso dal presidente del Lille Letang: "Lascerà il club quest'estate. Andrà a Parigi o a Milano, due grandi opportunità per lui. Non abbiamo ancora trovato l'accordo con nessun club". Nessuna proposta dunque è stata ancora accettata, con Maldini e Massara che sembravano disposti a mettere sul piatto addirittura più soldi rispetto al club parigino, che però sembrava essere il preferito del giocatore. Insomma, tutto può ancora succedere.

Renato Sanches giocherà o nel PSG o nel Milan, parola del patron del Lille Credit Foto Getty Images

In difesa l'ultima idea è Tanganga: con il Tottenham si lavora al prestito

Negli ultimi giorni sembra che dalle parti di Casa Milan abbiano scelto con decisione il profilo su cui puntare per la difesa: perso Botman ad inizio estate il club rossonero ha allacciato i contatti con il Tottenham per Tanganga. Il ds degli Spurs Paratici è stato avvistato a Milano in questi giorni, probabilmente per intavolare una trattativa per la cessione del giocatore: i club lavorano sulla base di un prestito, l'obiettivo è regalare un profilo di buono spessore a Stefano Pioli nel reparto arretrato che possa entrare nelle rotazioni con Tomori, Kalulu e Kjaer.

De Ketelaere vicinissimo al Milan. Il procuratore di De Ligt conferma l'addio

.

Calciomercato Milan, scatto per Renato Sanches: c'è l'intesa col Lille 09/07/2022 A 06:58