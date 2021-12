Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, idea Muriel per l'attacco

Per Stefano Pioli potrebbe arrivare un rinforzo in attacco, reparto in cui ci sono stati tanti infortuni in questa prima metà di stagione tra Rebic, Leao, Ibrahimovic e Giroud. Secondo Tuttosport, i dirigenti rossoneri avrebbero messo nel mirino Luis Muriel. L'imminente arrivo in nerazzurro di Jeremy Boga dal Sassuolo di fatto apre all'uscita di un giocatore del reparto offensivo dell'Atalanta. Per il club di via Aldo Rossi non sarà affatto semplice portare il colombiano a Milanello: primo perchè la Dea non vuole rinforzare una sua diretta rivale per i primi quattro posti della classifica e poi la società di Percassi vorrà certamente monetizzare dalla sua eventuale cessione. E il Milan, da parte sua, difficilmente potrà fare investimenti importanti durante il mercato di gennaio, ancor di più in un reparto che in questo momento non è una priorità.

La nostra opinione: quello di Muriel non è comunque l'unico profilo offensivo che sta tenendo d'occhio il Diavolo: i rossoneri stanno infatti seguendo con attenzione anche Beto dell'Udinese, il quale sembra essere più un obiettivo per l'estate che per questo mercato invernale. Stesso discorso anche per Patrick Schick, attaccante del Bayer Leverkusen anche lui già nel mirino del Diavolo in passato.

Il piano Botman: come proverà a prenderlo il Milan

La priorità del Milan, al momento, è coprire il vuoto lasciato da Simon Kjaer in difesa. Sven Botman, difensore centrale olandese del Lilla, è comparso nei radar rossoneri addirittura dall’estate scorsa. I rapporti tra i due club sono ottimi: sei mesi fa i rossoneri hanno rinforzato la retroguardia con un pezzo pregiato del Lilla, Maignan, e prima ancora avevano puntato su Leao, stessa provenienza. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare in estate. Dirigenza e allenatore potrebbero intanto valutare l’impatto del 21enne in squadra e sul campionato e poi decidere se passare al saldo definitivo. Resta però da vincere la resistenza del club francese che al momento valuta il suo centrale titolare 30 milioni di euro.

La nostra opinione: Botman ha 21 anni compiuti da un paio di settimane ma ha già esperienza di alto livello in due campionati differenti, in Olanda e Francia, e della Ligue1 è campione in carica con il Lilla con 37 partite su 38 da titolare la stagione scorsa. Il Milan punta sul cavallo giusto.

Brozovic, altra proposta Inter: novità sulla clausola rescissoria

Fra Marcelo Brozovic e l'Inter continua la trattativa per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022. La prima proposta, da 5,5 milioni di euro più bonus, è stata gentilmente rispedita al mittente, in attesa di un rilancio nei prossimi giorni. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno già pianificato un salto in alto: la nuova offerta sarà sulla falsariga di quanto accaduto con Lautaro che ha prolungato a 6 milioni più bonus. E anche nel caso del centrocampista sarà eliminata la clausola rescissoria presente nel vecchio accordo.

La nostra opinione: è il passo che il club di Zhang pensa possa risultare decisivo per arrivare alla firma. L’Inter non vuole trascinare la trattativa oltre il mese di gennaio anche perchè le vie del calciomercato sono infinite e imprevedibili.

