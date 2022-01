Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan in pressing su Bailly

Secondo la Gazzetta dello Sport prosegue la ricerca da parte del Milan di un difensore centrale. Il nome più caldo in queste ore è quello di Eric Bailly, 27enne ivoriano legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2024. I Red Devils di Ralf Rangnick sembrerebbero intenzionati a lasciar partire il giocatore in prestito, ma rimangono da definire i costi legati al diritto di riscatto. Chi attende gli sviluppi con particolare trepidazione è Matteo Gabbia, che potrebbe lasciare Milanello in prestito a gennaio per giocare con contininuità fino a fine stagione: piace a Sampdoria, Cagliari e Salernitana.

La nostra opinione. Forte fisicamente e bravo nel gioco aereo, Bailly sarebbe senza dubbio un rinforzo interessante per il Milan che, dopo l'infortunio di Kjaer, ha bisogno di puntellare il reparto difensivo con un giocatore di qualità ed esperienza. L'apertura dello United alla formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe essere decisiva per un'eventuale fumata bianca.

Napoli-Mertens: a giugno sarà addio

Il quotidiano Il Mattino non ha dubbi: a giugno le strade di Dries Mertens e del Napoli si divideranno. Nonostante l'intenzione dell'attaccante belga di ridursi l'ingaggio e di firmare una sorta di accordo in bianco pur di restare in azzurro, il club partenopeo non avrebbe infatti intenzione di esercitare la clausola per il rinnovo di contratto. Il futuro di Mertens potrebbe essere in MLS: su di lui si registra infatti l'interesse dell'Inter Miami.

La nostra opinione. Sarà banale dirlo, ma lasciare andare a cuore leggero il miglior bomber di tutti i tempi è una scelta che può comportare dei rischi e lasciare dei rimpianti. Mertens compirà 35 anni quest'anno, ma sta dimostrando di essere un attaccante integro, affidabile e ancora prolifico. Fossimo nel Napoli ci penseremmo non una, ma dieci volte: soprattutto in considerazione della ferma volontà del giocatore di rimanere in azzurro.

Inter-Juventus, duello per Scamacca

Inter e Juventus si sfideranno in campo per la Supercoppa italiana, primo trofeo a essere assegnato in stagione, e continueranno a duellare anche sul mercato: l'obiettivo comune è Gianluca Scamacca, 23enne attaccante del Sassuolo che in questa prima parte di stagione si sta mettendo in luce a suon di gol. Secondo Tuttosport sono i bianconeri ad avere più fretta, anche in considerazione dell'infortunio di Chiesa: la prossima settimana è in programma un incontro con l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per provare a sbloccare la situazione. Più attendista l'Inter.

La nostra opinione. Scamacca ha senza dubbio ampi margini di crescita ed è un giocatore su cui vale la pena investire in ottica futura. Difficile pensare, tuttavia, che il Sassuolo se ne privi a metà stagione. Tuttavia l'esito della finale di Supercoppa e delle prossime partite di campionato, soprattutto sponda Juventus, potrebbero avere un peso decisivo nelle valutazioni e nelle mosse dei bianconeri.

