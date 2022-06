Gazzetta dello Sport il Milan potrebbe virare su Secondo lail Milan potrebbe virare su Hamed Junior Traorè qualora la trattativa per Renato Sanches sfumasse definitivamente. I rossoneri avrebbero messo da tempo gli occhi sul 22enne trequartista ivoriano del Sassuolo: servono 25 milioni per strapparlo alla corte neroverde stando agli ultimi aggiornamenti circa tale scenario. Ne varrebbe la pena, lato Milan?

Numeri alla mano, decisamente sì: dopo un gol alla prima di campionato contro il Verona e tanta, tantissima panchina nel girone di andata Hamed Junior Traorè ha clamorosamente svoltato nella seconda parte di stagione con ben 7 reti messe a segno e un assist decisivo sfornato ai compagni. Non solo. Il numero 23 del Sassuolo quest'anno è stato il terzo calciatore in assoluto del campionato per numero di tiri in porta e il quindicesimo per passaggi chiave. Mica male, no?

L'unica casella occupata/blindata della trequarti rossonera nel 4-2-3-1 di mister Pioli è quella dell'esterno a sinistra, dove quest'anno ha fluttuato un Rafa Leo in stato di grazia: questo potrebbe rappresentare un piccolo problema, nella misura in cui Junior Traoré le cose migliori le ha proprio mostrate partendo dall'out di sinistra per poi entrare dentro al campo e cercare la porta con il suo destro educatissimo. Il talentuoso 22enne, però, è duttile e può ricoprire anche gli altri ruoli della trequarti, in particolare quello "vacante" di #10... E poi mister Pioli ha dimostrato di essere un sarto di alto livello, abilissimo a far coesistere il talento e a trovare soluzioni tattiche all'avanguardia. Se c'è la tecnica e l'abnegazione il resto verrà da sé, insomma...

I pro superano i contro per questo giocatore dall'ingaggio alla portata del Milan e già "esperto" di massimo campionato italiano di calcio nonostante la tenera età: non sarà facile battere la concorrenza (anche quella internazionale, con il Leeds a effettuare un sondaggino) nonché comprare a saldo dalla carissima bottega del Sassuolo, ma il profilo è da Milan. Indubbiamente...

