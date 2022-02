Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Milan torna su Veretout

A Casa Milan torna l'idea Veretout: il francese è sempre piaciuto alla dirigenza rossonera, fin dai tempi della Fiorentina. Due anni e mezzo fa le richieste viola erano sembrate esagerate, ma ora la Roma ha bisogno di sfoltire la rosa e potrebbe fare uno sconto. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi in questo momento lo valutano 20 milioni.

La nostra opinione: come nel caso di Donnarumma, Maldini e Massara vogliono farsi trovare preparati in vista della partenza di Franck Kessie e per questo stanno sondando diverse strade, da quella del francese della Roma a quella di Renato Sanches. Veretout è un ottimo prospetto e, rispetto agli attuali centrocampisti rossoneri, può assicurare anche un discreto numero di gol a stagione.

Juve, Pogba o Zaniolo in caso di 4° posto

"Juve, pressing su Nicolò Zaniolo. Ma attenzione a Pogba", titola stamane Tuttosport sotto il titolo di apertura, dedicato a Sofia Goggia. Bianconeri alla ricerca del colpo a centrocampo in vista della prossima stagione (in caso di qualificazione Champions), e la situazione del giallorosso viene monitorata attentamente. Al tempo stesso resta altissima l'attenzione su Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United.

La nostra opinione: Zaniolo ha uno stipendio in linea con i nuovi parametri juventini e la chiave dell'operazione potrebbe essere McKennie più un conguaglio economico. Pogba, invece, costa tanto nonostante il parametro zero: al momento guadagna 14 milioni netti che con il decreto crescita dovrebbero diventare circa 21 lordi per i bianconeri.

Inter pronta a blindare Inzaghi

Simone Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, sta entusiasmando Zhang e la dirigenza nerazzurra con i risultati. Aver raggiunto la seconda fase della Champions, un'impresa fallita una volta da Spalletti e addirittura due dallo strapagato Conte, è la dimostrazione del valore del gruppo e in estate il tecnico ex Lazio sarà blindato con il rinnovo.

La nostra opinione: al momento il contratto di Inzaghi è in scadenza nel giugno 2023, ma proprio come successo nelle ultime settimane per la dirigenza (Marotta, Ausilio e il suo vice, Baccin) il club non vuole perdere tempo: probabile l'estensione di altri due anni.

