Il Milan ha depositato in Lega il contratto di Divock Origi, il nuovo rinforzo per l'attacco di Pioli. Il calciatore ha firmato un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione ed è atteso per oggi il suo arrivo a Milanello, insieme al compagno di reparto Giroud. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio della società rossonera.

Divock Origi mostra sorridente la Carabao Cup vinta ai rigori contro il Chelsea - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Origi è il secondo colpo del mercato del Milan, dopo l'arrivo di Adli dal Bordeaux. Operazione a parametro zero con il giocatore che era andato a scadenza con il Liverpool. Nell'ultima stagione ha trovato poco spazio nell'undici di Klopp, collezionando 18 presenze e 6 gol tra tutte le competizioni, di cui appena 7 in Premier League. I reds lo pagarono circa 13 milioni di euro nell'estate 2014 al Lilla.

