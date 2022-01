Come si apprende dal sito della Lega di Serie A, è ufficiale l'arrivo in rossonero di Marko Lazetic, attaccante centrale di 18 anni. Rinforzo in prospettiva per il Milan di Pioli., attaccante centrale di 18 anni. Si è messo in luce nella Stella Rossa di Belgrado in cui ha trovato spazio nella prima squadra in questa stagione. Dejan Stankovic, tecnico dei serbi, lo ha promosso dalla primavera intuendone da subito il grande talento.

Le cifre

Il Milan si è assicurato il calciatore per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Base fissa a 3 milioni, pagabili in 3 anni, più bonus variabili inferiori al milione di euro. Il classe 2004 ha firmato un contratto per 5 anni.

La scheda

Età 18 anni Altezza 1,92 m Nazionalità Serbia Ruolo Punta centrale Piede Destro Valore 1,5 Mln € (Transfermarkt)

