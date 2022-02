Era già nell'aria da un po', ma adesso società, squadra e tifosi possono dormire sonni tranquilli:fino al 2026. Un grande colpo per la società rossonera che blinda uno dei suoi giocatori più forti e rappresentativi per le prossime stagioni triplicandogli l'ingaggio. Il difensore, che fino ad ora ha percepito circa 1,5 milioni passerà a. Tanto lavoro dietro la scrivania per Massara che, però, hanno sempre riconosciuto a Theoe, d'altro canto, anche il giocatore ha fatto di tutto per meritarsi il rinnovo soprattutto nell'ultima parte di stagione tra assist, gol, grandi giocate e anche laindossata diverse volte. Nella giornata di venerdì, da, è previstodel prolungamento di contratto.