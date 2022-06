La Salernitana ci prova con Milik

Non solo Cavani: secondo il Corriere dello Sport, la Salernitana ha messo nel mirino anche un altro ex napoletano come Arek Milik, attualmente al Marsiglia. Nelle scorse settimane anche il Nantes ha ammesso il proprio interesse nei confronti del polacco.

La nostra opinione. Senza le idee di Sabatini, la Salernitana pare aver virato sui nomi grossi. Quelli che possono far sognare una piazza intera ma anche il presidente Iervolino, appassionato di campioni. Che Cavani o Milik siano realmente operazioni fattibili, però, è tutto un altro discorso.

Arek Milik (Marsiglia) Credit Foto Getty Images

Guedes verso la Roma: arriva Jorge Mendes

Non solo Frattesi: la Roma lavora anche per portare in Italia Gonçalo Guedes, esterno offensivo del Valencia. Nella giornata odierna Jorge Mendes, agente del portoghese, ha incontrato il ds giallorosso Tiago Pinto per parlare del giocatore del Valencia.

La nostra opinione. Nonostante non abbia sfondato al PSG, si tratterebbe di un innesto di assoluta qualit・per Mourinho. Tra Matic, il probabile arrivo di Frattesi e quello di Celik, la Roma si sta muovendo piuttosto bene sul mercato.

Gonçalo Guedes (Valencia) Credit Foto Getty Images

Il Monza pensa anche a Vida

Non solo Andrea Ranocchia, ufficializzato nella giornata di ieri, e il cagliaritano Andrea Carboni, pure lui in arrivo: secondo Tuttomercatoweb il Monza ha messo nel mirino anche Domagoj Vida, centrale croato che tra meno di 10 giorni andrà in scadenza di contratto con il Besiktas.

La nostra opinione. Integro fisicamente e ancora nel giro della Croazia, Vida può rappresentare un ottimo innesto per una neopromossa. Anche se non è, e probabilmente non è mai stato, un profilo da Inter, la squadra in cui in passato è stato accostato.

Domagoj Vida Credit Foto Getty Images

Bale al Cardiff? Si è recato nel centro sportivo del club

Non è di oggi la suggestione Gareth Bale per il Cardiff City. Ma è un accostamento che nei prossimi giorni potrebbe diventare più concreto, se è vero che oggi l'ex giocatore del Real Madrid si è recato nel centro sportivo del club. Secondo la stampa gallese, comunque, Bale deciderà il proprio futuro solo a luglio.

La nostra opinione. Bale ha gettando al vento gli ultimi anni di una carriera folgorante decidendo di marcire sulla panchina del Real Madrid, in un ambiente che, dopo le gioie del passato, gli è diventato completamente ostile. E quell'ingaggio che il Real gli garantiva spaventa tutti. O se lo abbassa sensibilmente, o rischia di essere fuori mercato per tutti.

Haller erede di Haaland al Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund sta per piazzare il colpo: sarà Sebastian Haller a rimpiazzare in attacco la partenza di Erling Haaland, ceduto nelle scorse settimane al Manchester City. L'accordo con l'Ajax è stato trovato in cambio di 35 milioni di euro, bonus compresi.

La nostra opinione. Haller non è Haaland, e questo è naturale. Però in Olanda è rinato dopo il flop al West Ham, disputando una Champions League a tratti dirompente e tornando sotto i riflettori del mercato. La scelta del Borussia Dortmund non fa una piega.

