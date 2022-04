Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

CLASSIFICHE E RISULTATI

Ad

Calciomercato Milan, mercato da 300 milioni: Haller, Nkunku e Zaniolo nel mirino IERI A 07:02

Juve, per Milinkovic-Savic c’è la contropartita tecnica

Calciomercato.com sostiene che la Juventus può arrivare davvero ad avere Sergej Milinkovic-Savic. In un lunedì di Pasquetta in cui non ci sono i quotidiani, il mercato comunque non si ferma.sostiene che la Juventus può arrivare davvero ad avere Sergej Milinkovic-Savic. Oltre a tutte le considerazioni già fatte , infatti, sembra proprio che mister Sarri Sia rimasto colpito dalle prestazioni di nicolò Fagioli, che potrebbe trasformarsi in una contropartita tecnica da inserire nella trattativa.

La nostra opinione: del matrimonio tra Juve e Milinkovic-Savic si sta parlando in maniera sempre più assidua, segnale che qualcosa bolle davvero in pentola. Inoltre la Juventus deve ricostruire un pezzo di squadra (e ricostrirlo bene, se vuole tornare a essere competitiva), quindi è probabile che, date le premesse, il club bianconero abbia davvero intenzione di sobbarcarsi lo sforzo economico, ben sapendo che dal presidente biancoceleste Lotito non otterrà alcuno sconto.

Il Bayern verso il rinnovo dei suoi gioielli

Come riporta AS (riprendendo la Bild), il Bayern Monaco sta lavorando per riconfermare i suoi pezzi pregiati. Come al solito Robert Lewandowski infamma il mercato, ma il club bavarese sarebbe intenzionato a blindarlo. Sarebbero iniziati i dialoghi per prolungare il contratto e dal club fanno sapere che al primo incontro farà seguito un secondo, già programmato. Nel contempo, si lavora per il rinnovo di Thomas Müller e Manuel Neuer.

La nostra opinione: Il Bayern difficilmente mollerà la presa su Lewa: il polacco è un giocatore troppo prolifico per pensare di lasciarlo andare, magari in club concorrenti per la Champions League comeil Barcellona (non con il Barça di ora, chiaramente, che però con Lewandowski potrebbe subire un’impennata di qualità e tornare al posto in cui siamo abituati a vederlo). Del resto il giocatore sta bene lì, così come gli altri due compagni nominati, perciò le premesse perché si vada avanti insieme ci sono tutte.

Sirene portoghesi per Pirlo

Dopo l’anno sabbatico presosi in seguito alla cocente delusione patita come allenatore della Juventus, per Andrea Pirlo potrebbe essere tempo di ritornare attivo. Il portoghese A Bola sostiene che ci sia la possibilità di vederlo alla guida dello Sporting Braga: sarebbe lui l’uomo desiderato dal club per sostituire Carvalhal.

La nostra opinione: Pirlo è stato lanciato nella mischia del calcio d’elite forse un po’ troppo presto. Da allenatore designato delle giovanili a tecnico della prima squadra alla Juventus nel giro di pochi giorni, appena uscito dal corso di Coverciano, è stata una scalata probabilmente troppo brusca, che gli ha impedito di fare esperienza e di lavorare senza tutte le pressioni che mette una panchina come quella bianconera. Un'opportunità come quella della Primeira Liga, campionato di seconda fascia ma con ampia vista sulle coppe europee, potrebbe essere il punto di partenza giusto per ricominciare.

Pirlo: "Peccato per lo scudetto, annata tutto sommato positiva"

Calciomercato Zaniolo, c'è anche il Milan! La Roma chiede 60 milioni 16/04/2022 A 07:11