Inter, tutto fatto per Mkhitaryan: accordo biennale

neanche il tempo di vincere la Conference League con la Roma che Mkhitaryan è già sul piede di partenza. L'armeno, in scadenza di contratto con i giallorossi, è molto vicino ad accasarsi all'Inter .Il club nerazzurro ha messo sul piatto un contratto biennale da circa 3,5 mln di euro a stagione: una cifra che, mista alle motivazioni sportive, disegna un'offerta praticamente irrinunciabile.

La nostra opinione. Espressa richiesta di Inzaghi, Mkhitaryan è esattamente la pedina che mancava tra le alternative a centrocampo: veloce, tecnico, associativo oltre che straordinario creatore di volume di gioco. Può risultare un cambio efficace sia di Barella che di Calhanoglu: alternativa di lusso di un'Inter che vuole subito provare a tornare a Vincere.

Arsenal, maxi-offerta per Hickey: l'alternativa è Dimarco

L'Arsenal guarda alla Seria A per rinforzarsi sulle fasce: il preferito dei Gunners è l'esterno del Bologna Hickey, per il quale il club londinese avrebbe addirittura già formulato una proposta da 25 milioni di euro. L'alternativa allo scozzese è rappresentata dal difensore dell'Inter Dimarco, per cui l'Inter chiede una cifra simile a quella offerta per Hiskey.

La nostra opinione. L'Arsenal continua a stupire per l'originalità dei suoi investimenti più altisonanti. Hickey, così come lo stesso Dimarco, per quanto interessanti non sembrano ancora giocatori valutabili sulla soglia dei 30 milioni. I Gunners avranno visto sicuramente in loro le caratteristiche ideali per intervenire sui terzini, ma ancora una volta la strategia lascia più di un dubbio...

Anguissa riscattato dal Napoli: affare da 15 milioni

Giornata di ufficialità in casa Napoli: dopo la formalizzazione dell'accordo con Olivera il Napoli ha ufficialmenre archiviato anche la permanenza in azzurro di Anguissa. Il centrocampista arriverà in azzurro a titolo definitivo per 15 milioni complessivi (pagabili in 3 anni).

La nostra opinione. Un riscatto doveroso per un giocatore che, almeno fino ad inizio stagione, ha letteralmente trascinato il Napoli. Quindici milioni possono sembrare tanti, ma Anguissa ha ampiamente dimostrato di essere un giocatore imprescindibile per Spalletti, che ne ha sempre apprezzato le sue grandi doti da equilibratore.

Bremer ha scelto l'Inter. Ma il Torino...

Geison Bremer ha scelto: nei pensieri del brasiliano c'è solo l'Inter. Il giocatore ha fatto una scelta chiara e sta aspettando ora che si sblocchi la situazione tra le società. Il centrale non sarebbe affatto contento del comportamento del Torino, che continua a chiedere 40 milioni nonostante la clausola da 15 con cui può liberarsi a gennaio 2023. Promesse disattese secondo Bremer, che a queste condizioni di rivendita, riporta Sportitalia, difficilmente avrebbe accettato il rinnovo.

La nostra opinione. Situazione piuttosto spinosa: Bremer, rinnovando a stagione in corso, ha compiuto un gesto importante certificando di voler quantomeno proteggere la società che lo ha formato e lanciato nel grande calcio. Il giocatore sperava in un aiuto da parte del club a favorire la cessione, ma per ora non si registrano ripensamenti sulla cifra.

Colpaccio Aston Villa: arriva Diego Carlos

Continua il mercato sfavillante dell'Aston Villa di Steven Gerrard, che dopo aver chiuso per l'arrivo di Kamara dal Marsiglia piazza il colpaccio in difesa: è fatta per il difensore del Siviglia Diego Carlos, in passato seguito anche da diversi top club di Serie A. Per il brasiliano il club inglese verserà circa 31 mln di euro agli andalusi.

La nostra opinione. Altro colpo funzionale e di spessore per l'Aston Villa, che di fatto si candida a ruolo di pericolosa outsider per la Premier League del prossimo anno. Un progetto, quello dei Villans, passato per due sessioni di mercato sfavillanti. Diego Carlos è un difensore fisico, affidabile: un acquisto importante, anche se molto (forse troppo) costoso.

