Inter, saluta Perisic: è del Tottenham

Prima i saluti di rito, poi il comunicato ufficiale: Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Tottenham. Il croato ha firmato con gli Spurs un contratto biennale a circa 180.000 sterline a settimana, cifre di gran lunga superiori a quelle offerte dall'Inter. Un ingaggio da top player assoluto per l'esterno, che ha salutato così i nerazzurri: "E' stata un'esperienza indimenticabile, sono orgoglioso di aver fatto parte di questo club".

La nostra opinione. Giusto non spingersi a cifre fuori mercato per un giocatore importante ma piuttosto in là con gli anni, di cui tra l'altro è già stato da tempo acquistato il sostituto. Perisic probabilmente merita quell'ingaggio per la stagione che ha fatto, ma non deve essere di certo l'Inter a darglieli: a volte lasciarsi è l'unica via possibile.

Juventus, clamoroso: Balotelli si offre come vice Vlahovic

Incredibile ma, a quanto pare, vero: Mario Balotelli è stato accostato oggi alla Juventus. Merito dell'entourage dell'attaccante azzurro, oggi punta dell'Adana Demirspor, che ha proposto il giocatore ai bianconeri, a caccia di un attaccante d'esperienza per coprire il ruolo di vice Vlahovic. Una soluzione low-cost che potrebbe tornare utile qualosa la Juve scegliesse di investire su altri reparti.

La nostra opinione. Non scherziamo, una buona stagione in Turchia non vale una porta per rientrare nel calcio che conta, specie a questi livelli. Nulla contro Balotelli, ma sarebbe assurdo vedere una Juve in ricostruzione puntare su un giocatore che ormai ad alti livelli non ha più nulla da dire.

Roma, è casting a centrocampo: da Bissouma a Douglas Luiz, il punto

La Roma di Mourinho ripartirà il prossimo anno da un lifting importante a centrocampo. Oltre al fantomatico regista, infatti, con tutta probabilità i giallorossi saranno chiamati anche a sostituire Mkhitaryan (nessun rilancio previsto rispetto alla proposta dell'Inter, ad ora in netto vantaggio). Davanti alla difesa il nome nuovo è quello di Bissouma del Brighton, mentre continua sempre a piacere molto Douglas Luiz. Torna di moda anche Frattesi, mentre l'opportunità a parametro zero potrebbe essere Isco, da poco gestito da Jorge Mendes.

La nostra opinione. Tanti nomi per un reparto da ricostruire. I giallorossi sanno di non poter sbagliare soprattutto la scelta di quello che, con ogni probabilità, sarà il vero investimento importante chiesto da Mourinho: Douglas Luiz e Bissouma sono molto diversi tra loro, ma entrambi ottimi giocatori in grado di fare da subito la differenza davanti alla difesa.

Bissouma in azione con la maglia del Brighton Credit Foto Getty Images

Zidane è il sogno del PSG: pronta offerta da 25 mln a stagione

Zinedine Zidane è l'uomo scelto da Nasser Al-Khelaifi per far ripartire il PSG nella caccia alla Champions League. Il club parigino ha già avuto un primo colloquio con il tecnico ex Real Madrid, che non ha chiuso la porta ma neppure dato già il suo sì. Serviranno diverse garanzie riguardo il progetto, ma intanto la proposta contrattuale è di quelle impossibili da rifiutare: sul pitto c'è infatti un'offerta da 25 milioni a stagione, che lo renderebbero il tecnico più pagato al mondo.

La nostra opinione. Il migliore su piazza a creare un'identità in un gruppo di campioni per ora senza né capo né coda. Inutile soffermarsi sulla cifra fuori dal mondo che il club mette sul piatto: Zidane è l'uomo giusto, senza se e senza ma.

Lewandowski-Barcellona, si oppone la Liga

Barcellona e Lewandowski si piacciono molto, ma ad oggi il matrimonio non si può celebrare. Colpa del salary cap imposto dalla Liga, lo stesso che non aveva permesso lo scorso anno ai blaugrana di chiudere il rinnovo di contratto di Messi. A confermare le difficoltà del Barcellona è lo stesso presidente della Liga Javier Tebas: "Ad oggi non può permettersi di prendere Lewandowski. Il club conosce perfettamente le nostre regole di controllo economico".

La nostra opinione. Sorprendenti per tempistiche, eppure forse necessarie: le parole di Tebas fanno rumore e gettano ulteriori ombre sulla situazione finanziaria del Barcellona, ovviamente inviperito per le dichiarazioni del presidente della Liga. Sarà interessante capire che strategia adotteranno i blaugrana: una cessione importante sembra l'unica via percorribile...

