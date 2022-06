Calcio

Calciomercato, Mkhitaryan è dell'Inter. Osimhen piace al Bayern, Zaniolo sul mercato

CALCIOMERCATO - L'armeno dice no alla proposta di rinnovo con la Roma, che intanto ascolterà offerte per Zaniolo. Il Napoli per il suo attaccante chiede almeno 100 milioni. Nicola resta alla Salernitana nonostante l'addio di Sabatini.

00:00:59, un' ora fa