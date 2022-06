Gareth Bale, che ha trovato l'accordo per sistemarsi al Los Angeles FC: l'ormai ex fuoriclasse del Real Madrid sarà dunque compagno di squadra di "Re Giorgio" nella franchigia losangelina impegnata nel "Trafico", il derby stra cittadino con il Los Angeles Galaxy che fu di Beckham e Ibrahimovic. Dopo i colpi extra lusso griffati Lorenzo Insigne Giorgio Chiellini , un altro big del calcio internazionale sbarca in MLS: si tratta nientemeno che di, che ha trovato l'accordo per sistemarsi al Los Angeles FC: l'ormai ex fuoriclasse del Real Madrid sarà dunque compagno di squadra di "Re Giorgio" nella franchigia losangelina impegnata nel "Trafico", il derby stra cittadino con il Los Angeles Galaxy che fu di Beckham e Ibrahimovic.

L'indiscrezione arriva dall'insider Tom Boger, ripresa in Italia da Fabrizio Romano: il Nazionale gallese - vincitore di 5 Champions League con i Merengues - arriverà da free agent ma non sarà "giocatore designato" fuori dal tetto salariale; il suo innesto sarà dunque "morbido" per le casse del club (si parla di un acquisto a parametro zero che andrà a guadagnafre circa 1.5 milioni di dollari lordi a stagione). Preannuncio ormai espletato, non resta che attendere la firma ormai imminente...

