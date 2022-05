Monza è in festa dopo la promozione in Serie A conquistata nella finale play off contro il Pisa. Celebrazioni che sono continuate oggi all'U Power Stadion, presente anche il presidente Berlusconi che ha voluto dire la sua sulle ambizioni della squadra.

"Adesso abbiamo fatto questo exploit e cercheremo di farne altri ben figurando in Serie A. Abbiamo una buona squadra che anche così com'è può fare bene, se ci capiterà di poter prendere qualche grande campione che possa entrare in squadra con esperienza, lo prenderemo volentieri. Pensavamo a questa promozione fin dall'anno scorso, sono rimasto delusissimo, perché ci è mancato solo un gol" ha detto Berlusconi infiammando il mercato. Sono in arrivo grandi nomi in Brianza?

