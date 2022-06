"Ora vinciamo la Serie A e andiamo in Europa". Sembrava uno scherzo, una battuta dettata dall'entusiasmo della super festa per la prima storica promozione in Serie A. Eppure Silvio Berlusconi, per il suo Monza, sta davvero pensando in grande. Tanto in grande da voler, sin dal primo anno, stravolgere la rosa per permettere a mister Stroppa di salvarsi senza troppi patemi, magari approfittando di un'annata particolarmente propizia per bruciare da subito le tappe. Rimbalzano voci di un budget stanziato per il mercato di circa 150 milioni di euro: cifre folli per una neopromossa, ma di certo non per l'attuale proprietà brianzola, già attenta a pianificare le mosse anche grazie ad Adriano Galliani.

Ad

Obiettivo Candreva, sogno Belotti, piace Ranocchia: Monza, chi compri?

Calciomercato Chiellini in MLS, tutto fatto: giocherà a Los Angeles 3 ORE FA

Non conta solo avere i soldi, ma anche come spenderli. E su questo, in casa Monza, sembrano avere già le idee piuttosto chiare: saranno aggiunti nomi di esperienza e qualità, che conoscono bene la categoria, pronti ad avere un impatto immediato. Il vero grande obiettivo è Antonio Candreva, che ha ancora due anni di contratto con la Sampdoria: una trattativa non semplice, ma ben spinta anche dallo stesso giocatore che, intanto, sta cercando casa a Milano.

Antonio Candreva (Sampdoria-Spezia) Credit Foto Getty Images

Proprio all'ombra della Madonnina arrivano altre due idee ambiziose per il reparto avanzato: Sensi dell'Inter piace moltissimo, così come Messias per cui non si andrà però allo scontro con il Milan. La maglia numero 9, per il momento, è ancora un rebus: Galliani la darebbe molto volentieri a Belotti, più facile arrivare a Balotelli su cui, tuttavia, permangono ancora dubbi. Impossibile infine non pensare anche a qualche altro, stavolta in difesa: Ranocchia è vicino, Acerbi per ora solo una suggestione visto il lungo contratto che lo lega alla Lazio. Non sono però da escludere sorprese: Berlusconi sembra fare tremendamente sul serio...

Galliani: "Con il Monza un'impresa. Balotelli tornerebbe? Vediamo..."

Calciomercato Tebas al veleno: pronto a denunciare Juve e City all'UEFA 6 ORE FA