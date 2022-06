Monza alla Adriano Galliani, intercettato nel pomeriggio in uscita dalla sede dell'Inter. Da tempo i rapporti con la dirigenza nerazzurra sono buonissimi e fitti. Tanti i giocatori già coinvolti e che, probabilmente, tracceranno il futuro del club biancorosso. Il nome più altisonante è certamente quello di Andrea Pinamonti. Di rientro da un'ottima stagione all'Empoli con 13 reti in 36 presenze in campionato. Comincia a prendere corpo ilalla prima esperienza assoluta in Serie A . Deus ex machina del calciomercato brianzolo , neanche a dirlo,, intercettato nel pomeriggio in uscita dalla sede dell'Inter. Da tempo i rapporti con la dirigenza nerazzurra sono buonissimi e fitti. Tanti i giocatori già coinvolti e che, probabilmente, tracceranno il futuro del club biancorosso. Il nome più altisonante è certamente quello di. Di rientro da un'ottima stagione all'Empoli con 13 reti in 36 presenze in campionato.

Ad

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Galliani: "Pinamonti? Forse sì, forse no. Su Sensi..."

"Oggi parliamo di poco - ha detto Galliani - Pinamonti? Non abbiamo... niente, oggi stiamo zitti". Un "Condor" criptico, che poi ha aggiunto, riguardo anzitutto il giovane difensore Lorenzo Pirola, tra i protagonisti della scalata in Serie A e di proprietà di nerazzurra: "Abbiamo parlato di lui e di tante altre cose. Sì, anche di Stefano Sensi. Roberto Gagliardini? No, di lui, no". Infine, di nuovo stuzzicato su Pinamonti, se sia o meno un'opzione per il Monza di Giovanni Stroppa, Galliani ha ribadito: "Forse No, ma vediamo, dai...".

Ranocchia riparte dal Monza: "Molto contento di essere qui"

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46