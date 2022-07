Avete presente le favole? No, stavolta nessuna stone azzurra alle Olimpiadi invernali: ce le regala il mercato, in particolare quello faraonico impostato dal Monza di Berlusconi e Galliani. Sky Sport ha da poco lanciato una clamorosa indiscrezioni: l'ad dei brianzoli ha chiamato l'entourage di Dybala. Una trattativa che va oltre il possibile, ma che fa capire quanta ambizione ci sia in un club che ha appena preso Sensi, punta Pessina come capitano e studia uno tra Ayhan e Mingueza per la difesa. Ma un conto sono le idee, un altro i sogni e Galliani, sotto le coperte, pensa alla Joya in coppia con Icardi. Con Wanda Nara sono già stati impostati dei discorsi, con un messaggio di fondo chiaro: "noi ci siamo". Se a fine mercato il PSG vorrà cederlo e Maurito al tempo stesso sarà disposto a ridursi l'ingaggio per rilanciarsi, Monza è pronta ad aprirgli le porte. Magari con Dybala al suo fianco: d'altronde, sognare non costa nulla...

