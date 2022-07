L'Inter ha bisogno di fare spazio per affondare il colpo per Paulo Dybala. La casella da occupare è quella di Alexis Sanchez, che però continua a non essere convinto alle offerte fin qui pervenutegli. In particolare, non sarebbe disposto a tornare in Sudamerica, accettando il contratto sottopostogli dai brasiliani del Flamengo.

Monza, nuova suggestione per l'attacco: Edin Dzeko

A questo punto, il possibile spazio in rosa (e in termini d'ingaggio) potrebbe essere determinato da una possibile cessione di Edin Dzeko, già accostato alla Juventus come vice-Dusan Vlahovic. In realtà, il bosniaco vuole ancora essere protagonista da titolare e allora, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe facendo largo l'ipotesi Monza, come alternativa di mercato all'ipotesi Mauro Icardi. Adriano Galliani, nel 2009, aveva già acquistato il bosniaco per il Milan dal Wolfsburg, ma all'ultimo istante Silvio Berlusconi aveva chiuso i rubinetti. Tredici anni dopo, il "Condor" potrebbe arrivare nuovamente Dzeko, ma questa volta per trascinare a suon di gol il club brianzolo neopromosso in Serie A.

