Calcio

Calciomercato, Monza, parla Silvio Berlusconi: "Lewandowski? Vediamo! Chi tiferò durante Milan-Monza? Andrò dal notaio"

CALCIOMERCATO - Arrivano le parole del presidente del Monza direttamente dalla festa promozione. Berlusconi tiene alte le aspettative per la prossima stagione in Serie A e non esclude l'arrivo di qualche giocatore importante in rosa.

00:01:09, 15 ore fa