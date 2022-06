Calcio

Calciomercato, Monza protagonista: arrivano Cragno e Ranocchia. Dzeko-Roma, ci risiamo?

CALCIOMERCATO - Il bosniaco, spinto dalla moglie, potrebbe tornare come vice Abraham. Berlusconi si regala il portiere del Cagliari in prestito con obbligo in caso di salvezza. Ufficiale il rinnovo di Inzaghi con l'Inter, mentre il ds del Monaco parla di Dybala.

00:00:59, 39 minuti fa