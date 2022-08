Non solo Rovella, per cui continuano i contatti con la Juventus: il Monza punta a regalarsi anche un altro centrocampista. Adriano Galliani, nelle ultime ore, ha messo nel mirino Tiemouè Bakayoko. Un nome difficile, per costi e concorrenza, ma su cui si sta lavorando anche grazie alla volontà chiara in quel di Milanello di privarsi del giocatore. Oggi pomeriggio è stato fatto un punto della situazione attorno al ragazzo, da cui è trapelata la volontà di chiudere il rapporto il prima possibile.

La quadra potrebbe essere trovata nel caso in cui il Milan riuscisse a chiudere anticipatamente il prestito del mediano che, come detto, ha ricevuto varie manifestazioni di interesse: Newcastle e Lione, in particolare, si sono fatte avanti nelle ultime ore. Il Monza ha comunque intenzione di provarci e mira ad anticipare la concorrenza, offrendo al ragazzo un ruolo da protagonista assoluto e la possibilità di rilanciarsi dopo anni da comparsa. L'idea Bakayoko, al momento, non è collegata all'eventuale acquisto di Rovella, per il quale si continua a trattare sulla base di un prestito.

