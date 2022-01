Morata-Barcellona, è ancora tutto aperto

Secondo 'Sport', nonostante le parole di Massimiliano Allegri il futuro alla Juventus di Alvaro Morata è ancora completamente in bilico. Lo spagnolo ha deciso di trasferirsi al Barcellona e, nel caso riuscisse ad arrivare a Mauro Icardi, il club bianconero gli concederebbe il via libera.

Ad

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

La nostra opinione. La sensazione netta è che il rapporto tra Morata e il mondo Juve sia finito. E che le caratteristiche di Icardi si sposino meglio con le necessità attuali di Allegri. Attenzione a quel che potrà accadere da qui al 31 gennaio.

Massimiliano Allegri insieme ad Alvaro Morata, Juventus 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ufficiale: Coutinho all'Aston Villa

Philippe Coutinho è un nuovo giocatore dell'Aston Villa, che ha annunciato ufficialmente il suo arrivo dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto. Il trequartista brasiliano ritroverà - questa volta nelle vesti di manager - Steven Gerrard, con cui aveva già condiviso lo spogliatoio a Liverpool.

La nostra opinione. Un colpo da novanta. Perché Coutinho è sempre Coutinho, ovvero un calciatore con una qualità altissima, anche dopo annate da incubo al Barcellona, tra una costante incapacità di confermare il proprio talento e infortuni in serie. E in più in panchina c'è Gerrard, che lo conosce bene e che lo ha preteso al Villa. Matrimonio interessantissimo.

Il Genoa chiude per Kelvin Yeboah

Il Genoa ha messo le mani su Kelvin Yeboah, giovane attaccante italiano di origini ghanesi in forza agli austriaci dello Sturm Graz. Secondo 'Sky', il Grifone ha chiuso l'operazione in cambio di circa 6 milioni e mezzo di euro.

La nostra opinione. Escludendo Ciro Immobile, Yeboah è il miglior marcatore stagionale italiano. Insomma, la stoffa c'è. E il talento pure. Rimane però da capire in che modo il nipote d'arte (di Tony, ex Leeds e Amburgo) riuscirà a calarsi in una realtà delicata e da spalle larghissime come quella del Genoa, attualmente penultimo in classifica.

Kelvin Yeboah Credit Foto Getty Images

Il Torino sta per prendere Fares

Mohamed Fares è pronto a far ritorno dal Genoa alla Lazio, proprietaria del suo cartellino, che a sua volta lo cederà al Torino in prestito con diritto di riscatto. A meno di sorprese, l'operazione diventerà presto ufficiale.

La nostra opinione. Al Genoa Fares aveva iniziato bene, prima di dare lungamente forfait per infortunio: costituirà una freccia in più all'arco di Juric, che in questo momento è privo di Aina, convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa.

Mohamed Fares, Gary Medel, Bologna-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Grifo, c'è la Sampdoria

Vincenzo Grifo potrebbe giocare in Serie A per la prima volta nella propria carriera: secondo il 'Secolo XIX' la Sampdoria, già accostata all'italiano di Germania in passato, ha intenzione di provare a portarlo a Genova durante l'attuale finestra di mercato.

La nostra opinione. Grifo può essere utilizzato come esterno (offensivo) di centrocampo o, ancor meglio, in un 4-3-3. Ovvero i due moduli maggiormente nelle corde della Sampdoria. Il tentativo di prenderlo ha un senso.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23