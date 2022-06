Niente da fare per Álvaro Morata. Nonostante la volontà dello spagnolo di restare in Italia, la Juventus non ha trovato l'accordo per il rinnovo del prestito con l'Atlético Madrid secondo quanto riportato da Sport Mediaset. I colchoneros erano aperti solo al riscatto del classe '92 per 35 milioni. La Juventus, invece, sperava in un altro anno di prestito e poi, semmai, prelevare il giocatore a 0 l'anno successivo visto che il contratto di Morata con l'Atlético scadrà nel 2023. L'ex Real Madrid tornerà alla base, con i colchoneros che hanno già avviato le prime trattative con l'Arsenal per una cessione a titolo definitivo.

Ad

Per la Juventus, dunque, tocca trovare anche un vice Vlahovic oltre ad un esterno d'attacco dopo l'uscita di Dybala. Il primo nome vagliato dalla dirigenza è quello di Aranutovic dal Bologna, anche se il club emiliano ha risposto con un secco no. Ma il mercato è ancora lungo...

Calciomercato Zidane vicinissimo al PSG. Juve, attenta: il primo nome è Pogba UN' ORA FA

I 10 momenti indimenticabili di Dybala con la Juventus

Calciomercato Pirlo riparte dalla Turchia: allenerà il Fatih Karagümrük 3 ORE FA