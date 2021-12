Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Morata sì al Barça, ma la Juve dice no a Depay: da Origi a Icardi le ipotesi al vaglio

La chiamata di Xavi e del Barcellona ad Alvaro Morata continua a monopolizzare le prime pagine dei quotidiani sportivi. Il centravanti bianconero è entusiasta della proposta di diventare il nuovo centravanti blaugrana ma perché la Juve rinunci al suo 9 deve trovare un sostituto all’altezza, capace di garantire peso e gol. Il Barça ha provato a proporre Memphis Depay, che però ha un ingaggio pesante e non è ritenuto il profilo ideale di punta da Allegri che vorrebbe un centrattacco col vizio del gol. I preferiti del tecnico livornese secondo il Corriere dello Sport sono Icardi, Cavani ed Aubameyang, che però per ragioni distinte è difficile ottenere in prestito secco senza obbligo di riscatto. E così la Gazzetta avanza un’altra candidatura a sorpresa quella di Divock Origi del Liverpool, uno che non segna a raffica ma è specializzato nel realizzare gol pesanti... Secondo il quotidiano milanese nella lista di Cherubini c’è anche il belga, pupillo di Klopp.

La nostra opinione: Morata ama Torino e siamo convinti che, nel caso in cui questa trattativa col Barcellona non dovesse decollare per difficoltà a reperire un sostituto all’altezza, Alvaro onorerà la maglia bianconera fino a giugno, quando i bianconeri al 99.9% non riscatteranno il suo cartellino dall’Atletico Madrid... L’idea di partecipare alla ricostruzione di Xavi in Catalogna però lo intriga non poco, soprattutto per le prospettive a lungo periodo. Tutto però dipende dalla eventualità di trovare un sostituto all’altezza in un mese. Il tempo sulla carta non manca ma il problema è la formula, visto che la Juventus cerca soluzioni temporanee, in prestito senza obbligo di riscatto. Una soluzione che non alletta così tanto le pretendenti, che preferiscono disfarsi dei propri elementi con altre formule. L’impressione è che l’unico elemento per cui i bianconeri farebbero un eccezione è Gianluca Scamacca, che però il Sassuolo non intende minimamente cedere a gennaio.... Dunque serve inventiva o che i pianeti si allineino nelle prossime settimane per aprire soluzioni che ora non appaiono aperte (vedi Icardi in prestito con diritto e non con obbligo di riscatto...). Anche perché servono giocatori immediatamente pronti all’uso e che conoscano il campionato italiano... Per questo l’idea Origi ci pare di difficile realizzazione. Staremo a vedere di certo non ci aspettiamo un accelerata in tempi brevissimi. Più probabile che ci vogliano anche 10-20 giorni prima di trovare una quadra a questo restyling offensivo, assolutamente imprevisto fino a pochi giorni fa.

Paratici propone uno scambio alla Juve, Kulusevski per Lo Celso o Ndombelé

La Gazzetta dello Sport avanza un’altra idea di mercato sempre in chiave Juventus. A proporla è il vecchio Chief Football Officer della Signora, Fabio Paratici, oggi, dg del Tottenham. Il dirigente degli Spurs su invito di Antonio Conte avrebbe bussato alla porta per Dejan Kulusevski, esterno d’attacco svedese che proprio Paratici ha portato a Torino nell’estate del 2020. Gli Spurs fiutano l’affare e hanno proposto ai bianconeri, uno scambio con Ndombelé o Giovanni Lo Celso. L’argentino complice un infortunio ha giocato poco da quando è arrivato Conte, del franco-congolese il tecnico salentino ha già detto che “ha difficoltà a capire che cosa voglio da lui”. Bisogna vedere se questi due profili possono fare al caso di Allegri e della Juventus...

La nostra opinione: Kulusevski è certamente un giocatore sacrificabile per fare cassa ma che i bianconeri possono rinunciarvisi solo in uno scambio appare assai improbabile. I bianconeri hanno bisogno di qualità e idee in mezzo al campo e Lo Celso, al netto di una certa fragilità fisica, è certamente un profilo intrigante ma non siamo convinti che possa entusiasmare eccessivamente Allegri che preferisce giocatori fisici da affiancare in mezzo al campo a Locatelli. Ndombelé, già in passato accostato alla Juve, potrebbe essere un opzione forse più gradita al livornese... Se son rose, fioriranno ma ora come ora, l’impressione è che la priorità dei bianconeri sia risolvere il problema punta.

L’Inter, il piano per Scamacca: vice Dzeko nel 2022-23 poi...

Chiudiamo questa Edicola in salsa prevalentemente juventina con le ultime su Gianluca Scamacca, l’attaccante che Juve e Inter sono pronte a contendersi in un braccio di ferro la prossima estate. Secondo la Gazzetta i nerazzurri, forti del brillante rapporto di Marotta con Carnevali, vogliono bruciare la Signora offrendo sia cash che contropartite gradite ai neroverdi come Andrea Pinamonti e Lorenzo Pirola. L’Inter per il centravanti romano ha già le idee chiare, un anno di apprendistato come alternativa di Edin Dzeko poi un futuro da 9 titolare dal 2023.

La nostra opinione: Scamacca ha tutti i crismi per essere, non solo il nuovo numero 9 della Nazionale di Mancini sulla strada che porterà l’Italia verso gli spareggi mondiali, ma anche il grande nome di mercato della prossima estate. Il romano è già quotatissimo ma ha bisogno di confermarsi e a Sassuolo ha l’ambiente e lo spazio giusto per esplodere definitivamente e mostrare di essere maturo per essere il centravanti di una big del nostro calcio. A quel punto è probabile che si scatenerà un’asta e a quel punto molto dipenderà anche da cosa vorrà fare Scamacca... Di certo l’eventualità di fare l’erede di Dzeko in un Inter che viaggia a meraviglia e in questo momento, gioca il miglior calcio in Italia, è assolutamente intrigante.

