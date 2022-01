Calcio

Calciomercato, Mourinho: "Sono contento degli acquisti di gennaio, la Roma è migliorata"

CALCIOMERCATO - Il tecnico giallorosso parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Cagliari e si dice soddisfatto degli acquisti di Maitland-Nile e Sergio Oliveira: "Prendere due giocatori in prestito in un momento così e che sono già pronti è stato importante. mi aspetto un terzo giocatore? No, penso che abbiamo fatto il possibile".

00:02:18, un' ora fa