Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, pressing su Akanji. Acerbi solo gratis o in prestito

Completata la cessione al Chelsea della giovane stellina della Primavera, Cesare Casadei : l’Inter continua a lavorare per regalare un centrale di scorta a Simone Inzaghi. Dal Tutto Sport alla Gazzetta dello Sport, tutti sono concordi che l’obiettivo numero uno si chiama Manuel Akanji, 27enne svizzero che ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha rotto col Dortmund. Marotta e Ausilio hanno provato a chiedere un prestito ma i gialloneri hanno fatto sapere di essere intenzionato a cedere il loro difensore solo per 15 milioni. Una cifra assolutamente fuori budget all’Inter, che però tiene in considerazione lo stopper elvetico anche nel caso in cui, da qui al 31 agosto, si materializzi una cessione last minute di Skriniar (per cui l’Inter però continua a chiedere almeno 65 milioni). Più semplice sembrerebbe arrivare ad Acerbi, che è fuori dal progetto tecnico di Sarri e che potrebbe lasciare la Capitale anche in prestito. Per il momento Lotito per lasciare partire il nazionale azzurro pretende un indennizzo ma la Gazzetta è convinto che magari last minute, la Lazio possa accettare anche la formula del prestito.

La nostra opinione: Più passano i giorni, più l’impressione è che l’Inter riuscirà nell’impresa di non cedere alcun big della rosa di Simone Inzaghi. Le cessioni di Skriniar e Dumfries – stante le offerte non all’altezza di quanto richiesto dal club nerazzurro – per il momento sono congelate e così l’Inter cerca di chiudere la campagna acquisti regalando ad Inzaghi il bramato quarto centrale, che puntelli l’uscita di Ranocchia. Budget non ce n’è e così l’Inter attenderà un esubero o una soluzione a prezzo ribassata anche last minute. L’impressione è che alla fine il nome giusto possa essere quello di Acerbi piuttosto che di Akanji. Dopo la cessione del Tucu Correa, l’anno scorso, i rapporti fra Lazio e Inter sono tornati buoni: l’ex centrale di Sassuolo e Chievo, in biancoceleste è ai margini dopo gli arrivi di Gila, Casale e Romagnoli e tutto lascia pensare che Lotito alla fine possa accettare – magari last minute – una soluzione per un prestito a cifre estremamente contenute. Una soluzione che invece il Borussia Dortmund non prende minimamente in considerazione per Akanji, per cui – eventualmente – se ne tornerà a parlare nelle prossime sezioni di mercato.

Mou vuole Belotti in campo contro la Juve: Afena-Gyan la chiave?

Nonostante il pressing sempre più invadente di Galatasaray e Wolverhampton per Andrea Belotti, il Gallo continua ad attendere la Roma. Mourinho spinge con il ds Tiago Pinto per avere l’ex centravanti granata a disposizione entro al massimo i primi della prossima settimana, in modo da poterlo convocare per il primo big match stagionale, la trasferta a Torino contro la Juventus di Allegri. Per accogliere il bomber nel giro della Nazionale però serve una cessione di un’attaccante, arenatasi la trattativa per l’uscita di Shomurodov al Bologna (l’uzbeko non pare intenzionato a lasciare la Capitale), l’impressione è che potrebbe essere l’uscita del giovane Afena-Gyan a sbloccare l’impasse. Il 19enne ghanese piace a Salernitana e Cremonese, che sembrerebbero essere disposte a mettere sul piatto 6-7 milioni, per una cessione a titolo definitivo o eventualmente in prestito con obbligo di riscatto. Se queste offerte dovessero pervenire allora Felix farebbe le valigie e Belotti potrebbe finalmente vestirsi di giallorosso e mettersi alle dipendenze di Mou.

La nostra opinione: La determinazione e la pazienza con cui Belotti sta rifiutando tutte le proposte che gli stanno pervenendo dall’estero (anche economiche rilevanti, visto che il Galatasaray per assicurarselo avrebbe proposto un contratto da 4,5 milioni di € più premio alla firma) per attendere la Roma, sta esaltando i tifosi giallorossi colpiti dalla voglia di Roma del Gallo. Questo stallo però non potrà durare in eterno ed è per questo che Mourinho chiede a Tiago Pinto, un’accelerata per completare il quarto acquisto a parametro zero. La situazione però non è semplice perché i giallorossi hanno 10 esuberi, fra cui alcuni giocatori come Kluivert che stanno facendo le bizze accettando offerte per la cessione a titolo definitivo, per trasferimento in prestito. La cessione di Afena-Gyan potrebbe essere il catalizzatore per completare l’arrivo del vice-Abraham tanto bramato dallo Special One.

Belotti, più Roma che Valencia. Chelsea, piace Casadei

Lo United offre un quinquennale con ingaggio raddoppiato a Casemiro

Chiudiamo con un’indiscrezione clamorosa dalla Spagna che riguarda il Real Madrid, che rischia di salutare uno dei suoi pilastri, il brasiliano Casemiro. Il Manchester United, infatti, avrebbe avanzato una proposta shock all’entourage del mediano blancos: un contratto fino al 2027 con ingaggio da 10 milioni di euro, uno stipendio più che raddoppiato rispetto a quanto percepisce attualmente al Real. Secondo El Chiringuito TV, i Red Devils vorrebbero chiudere entro sabato e il Real, pur a malincuore, sta entrando nell’ordine delle idee di ascoltare la proposta e prenderla in considerazione specie se poi il giocatore decidesse di accettarla. Anche se il prezzo è fissato sui 70 milioni di €.

La nostra opinione: Casemiro al Manchester United sembra Fantacalcio ma se l’offerta monstre dovesse realmente palesarsi sarebbe difficile sia per il brasiliano che per il Real Madrid rinunciare a una simile offerta. Se lo United si assicurerebbe un giocatore esperto e dal DNA vincente, il Real perderebbe un pilastro, uno dei senatori che insieme a Kroos e Modric ha costituito una delle mediane meglio assortite e vincenti degli ultimi 10 anni. Il Real potrebbe lanciare Tchouaméni e Camavinga e fare cassa per l’assalto a un big nel prossimo mercato.

