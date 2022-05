Juventus ci prova per Luis Muriel. Con un'idea fissa in testa: regalare ad Allegri un vice-Vlahovic, ruolo che nella prossima stagione non potrà essere ricoperto né da Alvaro Morata né da Moise Kean, entrambi in uscita per fine prestito. E così ecco spuntare il colombiano dell'Atalanta, che col connazionale Cuadrado condivide lo stesso procuratore. Laci prova per. Con un'idea fissa in testa: regalare ad Allegri un vice-Vlahovic, ruolo che nella prossima stagione non potrà essere ricoperto né da Alvaro Morata né da Moise Kean, entrambi in uscita per fine prestito. E così ecco spuntare il colombiano dell'Atalanta, che col connazionale Cuadrado condivide lo stesso procuratore. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', è lui il nome più gettonato . Proviamo dunque a capire i pro e i contro di una possibile operazione sull'asse Torino-Bergamo.

Perché sì

Duttilità e adattabilità al ruolo di riserva . Muriel non avrebbe problemi a partire in seconda fila. Lo ha fatto spesso e volentieri all'Atalanta, alle spalle dell'amico Duvan Zapata, figuriamoci se non accetterebbe alla Juve. Ed è proprio di questo che necessita Allegri: di un profilo che faccia ombra a Vlahovic senza tentare di pestargli i piedi, sapendo agire anche "alla Morata", ovvero spostato sull'esterno. Una doppia opzione preziosissima in una stagione nuovamente zeppa di impegni.

. Muriel non avrebbe problemi a partire in seconda fila. Lo ha fatto spesso e volentieri all'Atalanta, alle spalle dell'amico Duvan Zapata, figuriamoci se non accetterebbe alla Juve. Ed è proprio di questo che necessita Allegri: di un profilo che faccia ombra a Vlahovic senza tentare di pestargli i piedi, sapendo agire anche "alla Morata", ovvero spostato sull'esterno. Una doppia opzione preziosissima in una stagione nuovamente zeppa di impegni. Costo contenuto . Il contratto di Muriel scade tra poco più di un anno, il 30 giugno del 2023. E passi in avanti per il rinnovo, fino a questo momento, non ne sono stati fatti. Ecco perché l'Atalanta potrebbe decidere di dare un taglio a una situazione piuttosto spinosa, per non rischiare di perdere uno dei propri gioielli a parametro zero. 15 milioni potrebbero bastare alla Juve per strapparlo ai bergamaschi.

. Il contratto di Muriel scade tra poco più di un anno, il 30 giugno del 2023. E passi in avanti per il rinnovo, fino a questo momento, non ne sono stati fatti. Ecco perché l'Atalanta potrebbe decidere di dare un taglio a una situazione piuttosto spinosa, per non rischiare di perdere uno dei propri gioielli a parametro zero. 15 milioni potrebbero bastare alla Juve per strapparlo ai bergamaschi. Classe e qualità sopraffine. Poche storie: Muriel ha e continua ad avere potenzialità enormi. Qualcuno lo paragona a Ronaldo (il Fenomeno, non Cristiano) per la capacità di infilarsi in velocità e palla al piede tra i difensori avversari, e l'accostamento, pur chiaramente esagerato, a volte pare pure reggere. Pensate al gol di Lipsia, nell'andata dei quarti di finale di Europa League: un gioiello assoluto. Non l'unico della collezione.

Luis Muriel festeggia con i compagni il gol dello 0-1 in RB Lipsia-Atalanta Credit Foto Getty Images

Perché no

Muriel è un campione solo a sprazzi . Discontinuità, maledetta discontinuità. Il discorso di cui sopra, quello su una classe superiore a quella della maggioranza dei colleghi, vale solo a tratti. Il colombiano non è stato quasi mai capace di trovare una stabilità tecnica ed emotiva. In certe partite fa il fenomeno e in altre si eclissa, anche se negli ultimi anni è chiaramente migliorato in questo senso. È il suo difetto di sempre: prendere o lasciare.

. Discontinuità, maledetta discontinuità. Il discorso di cui sopra, quello su una classe superiore a quella della maggioranza dei colleghi, vale solo a tratti. Il colombiano non è stato quasi mai capace di trovare una stabilità tecnica ed emotiva. In certe partite fa il fenomeno e in altre si eclissa, anche se negli ultimi anni è chiaramente migliorato in questo senso. È il suo difetto di sempre: prendere o lasciare. È reduce da una stagione complicata . Solo nove gol in campionato, più uno in Champions League, tre in Europa League e un altro in Coppa Italia. Totale: 14. Una media non eccezionale per un attaccante. L'andamento generale della stagione di un'Atalanta stanca e forse a fine ciclo ha inevitabilmente avuto un'influenza, ma rimane il fatto che nel 2020/21 Muriel aveva timbrato 22 reti solo in Serie A. E collezionando pure un centinaio di minuti in meno.

. Solo nove gol in campionato, più uno in Champions League, tre in Europa League e un altro in Coppa Italia. Totale: 14. Una media non eccezionale per un attaccante. L'andamento generale della stagione di un'Atalanta stanca e forse a fine ciclo ha inevitabilmente avuto un'influenza, ma rimane il fatto che nel 2020/21 Muriel aveva timbrato 22 reti solo in Serie A. E collezionando pure un centinaio di minuti in meno. L'età e un fisico che non aiuta. Tende un po' a lasciarsi andare, Muriel. Come ricordato un paio d'anni fa da Massimiliano Benassi, suo ex compagno al Lecce, "il primo giorno era dieci chili in sovrappeso, è il suo limite e lo sarà sempre". Anche qui: prendere o lasciare. Il problema è anche la carta d'identità, quei 31 anni compiuti a metà aprile. Età in cui, fisiologicamente, o fai vita da atleta o il metabolismo comincia a risentirne in maniera sostanziale.

Secondo noi

Forse il gioco vale la candela. Forse i pro, non pochi, possono superare gli inevitabili contro. Muriel risolverebbe più di un problema nella Juventus attuale, spesso priva di fantasia offensiva, tra l'apporto a singhiozzo di Dybala e il grave infortunio di Chiesa. Un giocatore duttile, capace di giocare largo così come al centro, a volte immarcabile nell'uno contro uno e in possesso di una botta da fuori fondamentale per stappare certe partite bloccate. Poi, chiaro, ci sono i dubbi e i punti di domanda già citati. Toccherà alla Juve soppesarli sulla propria personale bilancia.

