Mykhaylo Petrovych Mudryk, classe 2001, piede destro, biondo, aspetto di un cantante di una boy band. Segni particolari: sa giocare benissimo a calcio. Un gol e due splendidi assist nel 4-1 con cui lo Shakhtar Donetsk ha schiatato il Lipsia in terra tedesca rappresentano il suo biglietto da visita nella Champions League 2022/23. Uno show che non è passato inosservato, visto che Mudryk già in estate era stato molto chiacchierato per l'interessamento di diversi top club.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

Ad

Arsenal e Juventus ci hanno provato, ora sarà dura acquistarlo

Champions League Pagellone 1ª: Napoli show, Haaland impressionante, Mudryk stellina IERI ALLE 12:04

Everton, Arsenal e Juventus sono stati i primi club a chiedere informazioni allo Shakhtar. Risposta secca: servono 50 milioni di euro. Il Brentford, proprio sul gong di mercato, si è spinto a 35, ma la futura stella della Nazionale ucraina ha preferito declinare l'invito e rimanere ancora nel club arancionero, per dare continuità al suo percorso. La sensazione è che quella cifra - 50 milioni - sia destinata a crescere vertiginosamente per chiunque voglia assicurarsi nei prossimi mesi le prestazioni di questo talentuoso esterno offensivo.

Esterno d'attacco, tecnica sopraffina e dribbling

Sì, perché le caratteristiche di Mykhaylo sono quelle che affascinano chi segue il calcio. Esterno di piede destro, che ama partire da sinistra, dotato di un dribbling fulmineo, di un'accelerazione improvvisa e di una tecnica di base decisamente elevata. Se cercate i suoi video su Youtube lo comprendete immediatamente: siamo di fronte al prototipo classico del possibile fuoriclasse. È alto 1.75, ha giocato in tutte le nazionali giovanili ucraine e ha già debuttato con la Nazionale maggiore. Alla Red Bull Arena di Lipsia ha incantato, brillando di luce propria e trascinando lo Shakhtar al successo. Il piccolo primo passo verso una consacrazione internazionale.

Calcio 360: il programma su Twitch griffato Eurosport

Dopo il successo con Giro360, il nuovo programma sul Giro d'Italia che ha battezzato l'ingresso di Eurosport su Twitch , ripartiamo con un nuovo format completamente dedicato al calcio. Calcio360 infatti strizza l'occhio agli appassionati dello sport più popolare al mondo con un doppio appuntamento settimanale su Twitch: lunedì e giovedì, sempre dalle 15.00 alle 17:00, in compagnia di Pietro Pisaneschi, Enrico Turcato e Iacopo Erba. Risponderemo a tutte le vostre domande di calciomercato, ma soprattutto analizzeremo in maniera analitica e statistica le trattative più calde della settimana, con un tocco di internazionalità grazie anche alla partecipazione di Siavoush e di alcuni altri ospiti delle varie redazioni di Eurosport sparse per l'Europa. Vi aspettiamo...

Calcio360: Mudryk, la stella ucraina che piace alla Juve

Calcio Mudryk (Shakhtar): "Lo sport continui a parlare di noi, il mio cuore urla" 15/03/2022 ALLE 11:57