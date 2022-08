Calcio

Calciomercato Nainggolan si offre alla Roma, Juventus tentata da Milik

CALCIOMERCATO - In "Ninja", oggi all'Anversa, vorrebbe tornare in giallorosso per risolvere la "crisi Wijnaldum". Depay chiede 8 milioni alla Juve, troppi per il club bianconero che guarda all'attaccante del Marsiglia ed ex Napoli. Bertrand Traoré dall'Aston Villa al Basksehir, è ufficiale.

00:00:51, 20 minuti fa