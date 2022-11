Nainggolan con l'Anversa. L'ex centrocampista di Roma e Inter si era trasferito in Belgio nell'agosto 2021, mostrando inizialmente anche buone prestazioni. Durante la stagione 2022/2023, però, c'è stato un vistoso calo fino alla sospensione dal club per essere stato beccato È già finita l'avventura dicon l'. L'ex centrocampista di Roma e Inter si era trasferito in Belgio nell'agosto 2021, mostrando inizialmente anche buone prestazioni. Durante la stagione 2022/2023, però, c'è stato un vistoso calo fino allaper essere stato beccato a fumare in panchina . Una serie di episodi pochi felici, qualche giorno era stato arrestato perché guidava con una patente scaduta , hanno portato il club a decidere che questa sospensione diventasse definitiva. Alla pausa del campionato per gli imminenti Mondiali in Qatar , infatti, l'Anversa ha deciso di non reintegrare più il giocatore in prima squadra che sarà libero di trovare una nuova sistemazione durante la prossima sessione di mercato.

Il comunicato dell'Anversa

Stasera si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi intorno a un tavolo ed è stato deciso di non includere nuovamente Radja in prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento

Nainggolan, comunque, non giocava più una partita ufficiale col team belga dal 16 ottobre scorso. L'Anversa l'aveva infatti sospeso dopo averlo beccato a fumare prima di una partita. Nainggolan chiude quindi la sua annata in Jupiler League con 12 presenze, un gol (contro il Leuven) e un assist. Aveva segnato anche 2 gol nelle qualificazioni alla Conference League, anche se poi l'Anversa fu eliminato dal Basaksehir.

