Rivoluzione in attacco per il Napoli che, dopo Insigne, lascerà partire con buona probabilità anche Mertens. Per l'attaccante si sarebbe mosso con forza l'Anversa, club allenato da Mark van Bommel. L'ex giocatore del Milan è stato compagno dell'attaccante al PSV e i due si conoscono bene. Nella squadra belga milita anche Radja Nainggolan e gli obiettivi sono di puntare al titolo nella prossima stagione.

Dries Mertens deluso durante Napoli-Spezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

La dirigenza partenopea continua la ricerca per il vice di Osimhen. Il profilo ricercato si avvicina molto a quello di Beto, centravanti dell'Udinese. Fisicità e rapidità sono simili a quelle del nigeriano e il prezzo non è eccessivo. Secondo Il Mattino, i bianconeri valutano il portoghese sui 18 milioni di euro. Difficile che il club friulano lo faccia partire dopo una sola stagione, ma se il Napoli dovesse alzare l'offerta potrebbe arrivare un ulteriore accordo dopo quello raggiunto per Deulofeu.

Dumfries al Chelsea per Lukaku? La Roma su Mertens

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46