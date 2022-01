Si chiama Axel Tuanzebe il primo acquisto del Napoli nel mercato di riparazione che inizierà ufficialmente lunedì 3 gennaio: ha 24 anni, è inglese di origini congolesi e il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale. Il suo cartellino è di proprietà del Manchester United , ma attualmente gioca in prestito in Premier League con la maglia dell'Aston Villa. Tuanzebe, secondo quanto riportato da Sky Sport, arriverà a Napoli in prestito secco fino a giugno per una cifra intorno ai 500mila euro. Napoli e United non si sono ancora accordati per stabilire il prezzo di un eventuale diritto di riscatto: se ne riparlerà nel prosieguo della stagione. L'affare, comunque, si può ritenere concluso: una volta espletate le ultime formalità burocratiche tra i due club, il giocatore atterrerà in Italia e si metterà a disposizione di Luciano Spalletti.

Ad

Vice Koulibaly e anche terzino: ritratto di Tuanzebe

Serie A Napoli, doppia tegola: Malcuit e Petagna in quarantena 3 ORE FA

Tuanzebe, che ha compiuto 24 anni lo scorso 14 novembre, è stato lanciato al Manchester United da José Mourinho durante la stagione 2016-17 ma con i Red Devils non ha mai trovato molto spazio. Con lo United è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e quello attuale è il secondo prestito all'Aston Villa (il primo era andato in scena tra gennaio 2018 ed estate 2019).

Axel Tuanzebe in azione durante Norwich-Aston Villa - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il Napoli ha deciso di puntare su di lui principalmente per un motivo di natura tattica: Tuanzebe, forte fisicamente, gioca principalmente da difensore centrale e viene di fatto considerato l'uomo giusto per sostituire Koulibaly durante la Coppa d'Africa. Non solo: il 24enne inglese è in grado all'occorrenza di giocare anche come terzino destro e questo fa di lui un jolly che potrebbe rivelarsi molto prezioso per Spalletti nella seconda parte della stagione.

Top 11 andata: Calha e Vlahovic punti fermi, Simeone sorpresa

Serie A Insigne e Fabian tornano negativi: obiettivo Juve-Napoli 29/12/2021 A 12:55