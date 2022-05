"Kalidou Koulibaly? Un simbolo per il Napoli ma dev'essere lui a decidere se restare o meno". Parola del presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto in mattinata a margine della inaugurazione di Race for The Cure 2022, in Piazza del Plebiscito.

De Laurentiis: "Koulibaly? Spero resti a Napoli ma non posso obbligarlo"

Ci auguriamo che Kalidou rimanga, certo non possiamo obbligarlo. Ognuno ha la propria dignità e le proprie esigenze, noi abbiamo profondo rispetto per tutti". Quindi, un aneddoto su Mazzarri: "Solo una volta ho obbligato un mio tesserato a rimaner: si trattava proprio di Mazzarri. Walter dopo due anni mi disse, a un certo punto: 'Presidè, io voglio andare via'. Ma gli dissi di trattenersi e lui, molto rispettosamente, è rimasto onorando il suo contratto e regalandoci 4 anni di grandi soddisfazioni". Il numero uno del club partenopeo ha argomentato sul difensore senegalese, particolarmente appetito dal Barcellona : "". Quindi, un aneddoto su Mazzarri: "".

Non è mancata anche una riflessione su Victor Osimhen: "In passato parlai di Napoli 'Osimheniano', ma occorre dire che in questi due anni lo abbiamo avuto praticamente a mezzo servizio, perché non ha giocato interi campionati. Dare un giudizio circa un giocatore così è poco opportuno, ogni campionato è diverso".

