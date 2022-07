Koulibaly-Chelsea, storia di una trattativa improvvisamente decollata e, di fatto, chiusa. 38 milioni la cifra che incasserà il Napoli, bonus esclusi. Un'offerta irrinunciabile per un trentaduenne ansioso, dopo tanti anni, di misurarsi con una nuova esperienza. Koulibaly da tempo ha smesso di pensare al rinnovo con il Napoli, declinando tacitamente la proposta avanzata dal club di un contratto da 6 milioni l'anno con annessa fascia di capitano ben stretta al braccio. e, di fatto, chiusa. Accordo sigillato , tanto che le parti potrebbero presto rendere noti i dettagli in via ufficiale già nei prossimi giorni. Per il momento, a trapelare, sono le cifre:. Un'offerta irrinunciabile per un trentaduenne ansioso, dopo tanti anni, di misurarsi con una nuova esperienza. Koulibaly da tempo ha smesso di pensare al rinnovo con il Napoli,l'anno con annessa fascia di capitano ben stretta al braccio.

Non è bastato l'amore a Kalidou, tentato dalla Premier e dal quinquennale da 10 milioni netti più bonus a stagione messo sul piatto dai Blues. Il colloquio con De Laurentiis, previsto per la fine di questa settimana, a questo punto servirà soltanto a stringersi la mano per l'ultima volta.

Kalidou Koulibaly esulta durante Napoli-Juventus - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

