Napoli e Paris St-Germain hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Fabian Ruiz per 23 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. Dopo il vistoso rallentamento pomeridiano , confermato anche dalla stampa francese, è arrivata l'accelerazione definitiva in serata.hanno trovato l'accordo per il trasferimento diper. Il giocatore firmerà

Fabian Ruiz sosterrà le visite mediche nella mattinata di domani, martedì 30 agosto, e chiuderà così in maniera ufficiale la sua esperienza di quattro anni con il Napoli: lascia l'Italia con 22 reti realizzate in 166 partite, con un massimo di 7 gol timbrati nella sua prima e ultima stagione in azzurro.

Fabian Ruiz esulta dopo il gol - Torino-Napoli Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Fabian Ruiz al PSG sblocca Paredes alla Juventus?

Paredes, Adrien Rabiot e Arthur sono i due principali indiziati a lasciare la squadra di Max Allegri. Il suo arrivo potrebbe innescare un domino di trasferimenti. Il PSG, tutelatosi a centrocampo, potrebbe liberare obiettivo della Juventus , ma l'operazione sarebbe comunque subordinata a un movimento in uscita dalla rosa bianconera. Come noto,sono i due principali indiziati a lasciare la squadra di Max Allegri.

L'operazione Fabian Ruiz resta però slegata da quella relativa a Keylor Navas, portiere su cui il Napoli ha messo gli occhi da tempo e con cui avrebbe già trovato l'accordo per un ingaggio da 4 milioni in due stagioni. Il portiere costaricano può liberarsi soltanto tramite risoluzione del contratto in essere con il PSG, possibilmente entro il 2 settembre per poter essere inserito nelle liste Uefa.

