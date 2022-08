Luciano Spalletti avrà a disposizione il suo secondo portiere entro l'inizio del campionato - in programma lunedì 15 agosto contro l'Hellas Verona. Salvatore Sirigu ha infatti trovato l'accordo con la società partenopea ed è pronto a difendere i pali della porta azzurra alle spalle di uno tra Kepa e Navas. L'estremo difensore sardo, campione d'Europa con l'Italia di Mancini, firma un contratto annuale con opzione sul secondo anno. Il salario concordato con Aurelio De Laurentiis corrisponde a 600mila euro più bonus per un ammontare di quasi 700mila euro, secondo Sky Sport. Il portiere si sottoporrà alle visite mediche di rito già nella giornata di domani, martedì 9 agosto.

Nel mirino di Sirigu, ovviamente, c'è già il debutto in Serie A contro l'Hellas Verona del 15 agosto. Debutto dal 1' sempre più probabile, dato che le trattative per il portiere titolare - uno tra Kepa e Keylor Navas - potrebbero non portare all'ufficalità entro lunedì. A 35 anni, Sirigu riparte da Napoli: in tasca tanta esperienza, accumulata tra le fila di Psg, Torino e Genoa. Proprio col Grifone, Sirigu ha speso l'ultima stagione. Stagione a dir poco infelice, conclusa con la retrocessione in serie cadetta. Il Napoli abbraccia così un portiere carismatico e affidabile, in attesa di capire quale sarà il futuro di Meret - portiere alla ricerca di una nuova sistemazione considerando l'imminente entrata di un nuovo portiere titolare dal mercato.

