Paulo Dybala: Tyc Sports", il club partenopeo avrebbe presentato un'offerta formale di contratto al giocatore, che starebbe valutando il da farsi. 6 milioni di euro a stagione fino al 2027: sarebbe questa l'offerta che il Napoli ha fatto a Paulo Dybala per convincere la Joya ad accettare l'azzurro. Il Napoli fa sul serio per dopo aver perso Kalidou Koulibaly , Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di investire forte sul 10 argentino. Secondo quanto riportato da "", il club partenopeo avrebbe presentato un'offerta formale di contratto al giocatore, che starebbe valutando il da farsi.: sarebbe questa l'offerta che il Napoli ha fatto a Paulo Dybala per convincere la Joya ad accettare l'azzurro.

Conteso da Inter, Napoli e Roma

Ora la palla passa a Dybala: secondo le ultime notizie riportate oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'argentino starebbe facendo di tutto per cercare di farsi ingaggiare dall'Inter, ritenuta una delle poche squadre a potergli garantire uno stipendio all'altezza. Anche la Roma spinge per Dybala: secondo il Messaggero, anche i giallorossi potrebbero arrivare ad offrire la fatidica cifra di 6 milioni l'anno, anche se per il momento non ci sono offerte ufficiali.

Giuntoli: "Dybala fuori portata. Mertens ha detto no a 2,5 milioni"

