Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Napoli: incontro decisivo per CR7, ma non solo

L'acquisto di Anthony da parte del Manchester United potrebbe aver chiuso le porte per la suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli. I Red Devils hanno sborsato quasi 100 milioni per il nuovo attaccante proveniente dall'Ajax e difficilmente ne spenderanno ancora di più per Osimhen scambiandolo con il fuoriclasse portoghese stando alle richieste di De Laurentiis, la cui offerta non è ancora stata lanciata e, a questo punto, probabilmente non verrà mai fatta. Come riporta il Corriere dello Sport, in giornata il presidente del Napoli tornerà in sede per un vertice con il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli: qui si discuterà proprio sul destino di CR7, ma anche riguardo alle operazioni nell'asse con il PSG, dove resta calda la doppia trattativa per Fabian Ruiz in uscita e Keylor Navas in entrata.

La nostra opinione: ora che l'attacco dello United è al completo la pista per rivedere Cristiano Ronaldo in Serie A diventa ormai impraticabile, sarà curioso scoprire nei prossimi giorni a quale altro club verrà accostato il cinque volte Pallone d'oro. Per quanto riguarda le altre operazioni più fattibili dei partenopei, resta il nodo dell'ingaggio del portiere della squadra parigina, ma in ogni caso la cessione di Ruiz è ad un passo.

Milan, nuovo colpo in arrivo: Vranckx dal Wolfsburg

Trovato il rinforzo in difesa (Thiaw dallo Schalke 04) il mercato dei rossoneri non finisce qui. Sempre dalla Germania, la Gazzetta dello Sport parla di un avvicinamento delle parti per il centrocampista classe 2002 Aster Vranckx: l'affare con il Wofsbusg potrebbe avvenire tramite prestito oneroso con diritto-obbligo di riscatto fissato ad una decina di milioni. Sfumate le possibilità per Onyedika, ora il giovane belga rappresenta il candidato numero uno per chiudere il buco in linea mediana entro la chiusura del mercato.

La nostra opinione: quello di Vranckx è l'ennesimo profilo che segue alla perfezione la linea delle ultime operazioni di Maldini e Massara. Il classico giocatore che può crescere bene nel contesto rossonero, può trovare più spazio di quanto si pensi.

Juve-Paredes, questione di ore: i dettagli del trasferimento

"Prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi" così scrive Tuttosport in merito alla formula che potrebbe chiudere definitivamente il passaggio del centrocampista del PSG ai bianconeri. Secondo il quotidiano ciò permetterebbe di trovare l'intesa anche in giornata con la società della capitale francese e atterrare a Torino martedì.

La nostra opinione: siamo ai cosiddeti ultimissimi dettagli, ma l'impressione è che la Juventus stia finalmente trovando la quadratura a metà campo.

